नाम का स्टैण्ड, कहां से निकालें बस

अमरवाड़ा नगर के बस स्टैंड पर अव्यवस्था का आलम है । यहां की प्रमुख समस्या पार्किंग स्थल का अभाव है। इस वजह से जहां-तहां वाहन खड़े रहते हैं । बस संचालकों ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में फुटकर दुकानों व जहां-तहां खड़े वाहनों से हमें रोड पर बस लगानी पड़ती है । यात्री प्रतीक्षालय अतिक्रमण की चपेट में है । कई बार नपा, पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने के लिए ज्ञापन दिया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन रही है।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. नगर के बस स्टैंड पर अव्यवस्था का आलम है । यहां की प्रमुख समस्या पार्किंग स्थल का अभाव है। इस वजह से जहां.तहां वाहन खड़े रहते हैं । बस चालकों को परेशानी होती है। बस संचालकों ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में फुटकर दुकानों व जहां-तहां खड़े वाहनों से हमें रोड पर बस लगानी पड़ती है । यात्री प्रतीक्षालय अतिक्रमण की चपेट में है । कई बार संबंधित अधिकारियों को बस स्टैंड में व्यवस्था बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। दूसरी ओर महाकाल ड्राइवर यूनियन के प्रहलाद होलू वर्मा, राजा खान फिरोज खान बखत ने बताया कि कई बार नपा, पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने के लिए ज्ञापन दिया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। बस स्टैंड परिसर के पीछे टीन शेड व्यवस्थित तरीके से बना है। हुआ वहां फुटकर दुकानें व्यवस्थित तरीके से लगाई जा सकती हैं इसके बावजूद बस स्टैंड परिषद में दुकानें लगती है।

