सिंगोड़ी में थाना, छिंदी व परतापुर में पुलिस चौकी की जरूरत

विधायक कमलेश प्रताप शाह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर क्षेत्र में पुलिस थाना व चौकियां कायम करने की जरूरत बताई है। शाह ने पुलिस चौकी सिंगोड़ी को थाना के रूप में क्रमोन्नत करने, हरई विकासखंड के परतापुर एवं तामिया विकासखंड के छिंदी गांव में पुलिस चौकी की मांग रखी।

Need of police station in Singodi, police post in Chhindi and Partapur