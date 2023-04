लापरवाह कर्मचारियों को सीएमएचओ के सामने देना होगा स्पष्टीकरण

सेक्टर सुपरवाइजर, सीएचओ और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पिछले दिनों समीक्षा बैठक में जारी नोटिस के जवाब सीएमएचओ डॉ. जीसी चौरसिया के समक्ष उपस्थित होकर देने होंगे। नोटिस का जवाब देने पहुंच रहे कार्मिकों को बीएमओ डॉ. दिपेन्द्र सलामे ने यह जानकारी दी।

Negligent employees will have to give explanation in front of CMHO