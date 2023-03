न बैठक में आते न सीट पर मिलते

जनपद पंचायत की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर को पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नही रहने पर जनपद सदस्यों ने रोष जताया ।

neither come to the meeting nor meet on the seat