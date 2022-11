न गेहूं मिल रहा और न शक्कर

सरकारी राशन की दुकान से गरीबों को एक रुपए किलो में मिलने वाला गेहूं नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो गेहूं और चावल देने का प्रावधान है, लेकिन सिर्फ चावल दिया जा रहा है। जो हितग्राही एक रुपए किलो गेहूं व एक रुपए किलो चावल खरीदते हैं। उन्हें भी प्रति व्यक्ति मात्र एक किलो गेहूं मिल रहा है। हितग्राही जब सवाल-जवाब करते हैं तो दुकानदार शासन की नीति बता उनकी झोली में सिर्फ चावल डाल देता है। इन दिनों शक्कर और केरोसिन भी नहीं मिल रहा।

Neither wheat nor sugar is available