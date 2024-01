Welcome 2024: नए साल में गढ़ना होगा नया छिंदवाड़ा

- जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर लिखनी होगी विकास की इबारत

- इस साल अप्रेल-मई में लोकतंत्र के बड़े उत्सव में नागरिक फिर देंगे भागीदारी

- सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, बादलभोई राज्य संग्रहालय, सम्भाग, कन्हान कॉम्प्लैक्स, अमृत 2.0, मिनी स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट पूरे कराने होंगे

- पांढुर्ना जिले के विकास, प्रशासनिक अमला की नियुक्ति को आगे बढ़ाने का लेना होगा संकल्प

New Chhindwara will have to be built in the new year