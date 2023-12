नए भवन में न बिजली-पानी न उपकरण, शिफ्ट कर दिया अस्पताल

सौ बिस्तर की क्षमता के नए अस्पताल का निर्माण 14 करोड़ की लागत से पूरा तो हो गया है पर अभी बिजली, पानी की व्यवस्था नही हुई है। फर्नीचर और उपकरण नही आए है, लेकिन खंड चिकित्सा अधिकारी ने आनन फानन में अस्थाई रूप से छात्रावास में लग रहे अस्पताल को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट कर दिया है।

No electricity, water or equipment in the new building, hospital shifted