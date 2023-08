बच्चों को मध्याह्न भोजन व पोषण आहार बंद

Submitted by:

विकासखंड के सात स्व सहायता समूह की रसोइयों ने कामबंद कर हडताल प्रांरभ कर दी है। इस वजह से लगभग दो दर्जन से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में मध्याह्न भोजन व पोषण आहार बंद हो गया है।

No mid-day meal and nutritional food for children