कोई सहारा नहीं बना

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. माता-पिता विहीन बच्चों के लिए शुरु की गई प्रदेश सरकार की प्राइवेट स्पॉन्सरशिप योजना मददगारों के अभाव में दम तोड़ रही है। ब्लॉक से लेकर जिले तक प्रशासन को योजना की हकीकत बताई जा रही। अधिकारी भी प्रयासों में जुटे हैं कि मददगार सामने आए पर माता-पिता विहीन बच्चों को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। मिली जानकारी के अनुसार तहसील में हुए सर्वे में 235 ऐसे बच्चों का पता लगा जिनके या तो माता -पिता नहीं है या एक ही पालक है। योजना में बच्चों को प्रतिमाह प्राइवेट स्पॉन्सर द्वारा दो हजार रुपए की मदद दी जानी है। परियोजना अधिकारी उषा पन्द्रे का कहना है कि अब तक कोई भी मदद करने आगे नहीं आया।बाल संरक्षण गृह में रख दो: इससे पहले खारी वार्ड की एक बालिका के पालन पोषण में मदद की गुहार लगायी गयी थी। परियोजना अधिकारी से मदद नहीं मिलने पर बच्ची को जिला कार्यालय भेजा गया था जहां से कहा गया कि ज्यादा परेशानी हो रही है तो बच्ची को बाल संरक्षण गृह में भर्ती कर दो। यह रवैया देख बच्ची को पालक वापस ले आए थे। इधर मोरडोंगरी निवासी स्व मनोहर चौरे के दोनों बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम से गुहार लगाई गई। बच्चों के साथ पहुंचे दुर्गेश उईके ने बताया कि 10 साल के तरूण और 7 साल की मयूरी के पिता मनोहर की वर्ष 2018 और माता की वर्ष 2015 में मृत्यु हो गई। बच्चें कक्षा 3 व कक्षा 2 में पढ़ते है। बिन माता-पिता के इन बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से मासिक दो हजार मिलने चाहिए। बच्चों के साथ उनके दादा चिरकुट राव चौरे और दादी बेबी चौरे भी उपस्थित थे।

no one is coming forward to help