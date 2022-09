किसी ने नहीं सुनी तो खुद ने ही बनवाई सीसी रोड

बंसोड़ कॉलोनी में रहने वाले 26 परिवारों ने अपनी राशि से सडक़ का निर्माण किया है। लगभग दो लाख रुपए मोहल्ले वालों ने जमा किए। नगर पालिका ने इसे अवैध कॉलोनी का दर्जा दिया है। इसलिए यहां विकास कार्य ठप हैं। वर्षों पुरानी इस कॉलोनी में कई परिवार रहते हैं।कॉलोनीवासियों ने सडक़ की मांग की थी तब नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने कहा अगर हम अवैध कॉलोनी में सडक़ बनाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. शहर की बंसोड़ कॉलोनी में रहने वाले 26 परिवारों ने अपनी राशि से सडक़ का निर्माण किया है। लगभग दो लाख रुपए मोहल्ले वालों ने जमा किए। नगर पालिका ने इसे अवैध कॉलोनी का दर्जा दिया है। इसलिए यहां विकास कार्य ठप हैं। वर्षों पुरानी इस कॉलोनी में कई परिवार रहते हैं।कॉलोनीवासियों ने सडक़ की मांग की थी तब नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने कहा अगर हम अवैध कॉलोनी में सडक़ बनाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। विधायक ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की।यहां गलियों में सडक़ों का निर्माण नहीं होने से हर साल बारिश में समस्या बनी रहती है। कोई ध्यान नहीं देता। आखिर परेशान वार्डवासियों को खुद ही पैसा इक_ा कर सडक़ बनाने का निर्णय लेना पड़ा। प्रति परिवार 8 हजार रुपए एकत्रित किए गए। इस वार्ड के पार्षद ठेकेदार भी हैं। उन्होंने कमराशि में सडक़ का निर्माण कर दिया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सासाराम में स्वच्छता पखवाड़े के तहत शाला प्रांगण में अभियान चलाया जा रहा है। प्राचार्य बी आर कलंबे ने बताया कि सफाई कार्य में छात्राओं के साथ शिक्षक भी सहयोग कर रहे हैं। इस मौके पर स्वच्छता की शपथ ली गई। स्वच्छता कार्यक्रम में खुशबू भानगे, प्रियंका परतेती, हेमलता बघेल, सोनाली कडु,जान्हवी पावले, भाविका भोबडे, सपना मसराम, नैना बागडे व छात्राओं ने अभियान में भाग लिया।ग्राम पंचायत इकलहरा की सरपंच साधना दास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को ग्राम में पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि पानी 3 दिन के अंतराल में दिया जाए एवं 2 से 3 घंटे अतिरिक्त पानी बढ़ाया जाए। इकलेहरा वेकोलि फिल्टर प्लांट के पंप को तुरंत सुधारा जाए।

no one listened then he himself built CC Road