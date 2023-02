नाममात्र का मानदेय,वह भी तीन माह से नहीं मिला

स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्रों में मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रसोइयों को 65 रुपए प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है। इस पर भी तीन माह से मानदेय नहीं मिला है।

Nominal honorarium, that too not received for three months