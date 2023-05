ब्लड बैंक में रक्त की एक बूंद नहीं , ताला लगाया

सिविल अस्पताल पांढुर्ना के ब्लड बैंक में नौ मई से रक्त उपलब्ध नहीं है। ब्लड बैंक पर ताला लगा है। रक्त नहीं होने से एनिमिया और खून की कमी से जूझ रहीं गर्भवती महिलाओं को सौंसर, छिंदवाड़ा या नागपुर वरूड़ जाकर उपचार कराना पड़ रहा है। लेकिन अंचल की गरीब महिलाओं व रोगियों की जान पर संकट रहता है।

Not a single drop of blood in the blood bank, locked