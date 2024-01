पांच साल में भी पूरी नहीं बन पाई चार किमी सडक़

मुआरी से सिरेगांव के बीच टेंडर के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी सडक़ निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सडक़ की लंबाई महज चार किमी है। बीते पांच सालों से काम कर रही एजेन्सी सडक़ के बीच आज तक पुलिया नही बना पाई।

Not completed even in five years Four kilometers of road could be built