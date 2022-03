दिव्यांग कहने से कुछ नहीं बदला, न रोजगार न पेंशन

विकलांग की जगह दिव्यांग कहने से कुछ नहीं बदला। सरकार दावा तो बहुत करती है। योजनाओं का बखान किया जाता है पर हकीकत में विकलांगों को कदम-कदम पर परेशानी से जूझना पड़ता है। डिग्री होते हुए भी रोजगार नहीं मिलता। यह पीड़ा विकलांगों की है। प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति की बैठक में चांदामेटा, परासिया, बडक़ुही व आसपास के गांवों के दिव्यांगों ने अपनी समस्याएं बताई।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. विकलांग की जगह दिव्यांग कहने से कुछ नहीं बदला। सरकार दावा तो बहुत करती है। योजनाओं का बखान किया जाता है पर हकीकत में विकलांगों को कदम-कदम पर परेशानी से जूझना पड़ता है। डिग्री होते हुए भी रोजगार नहीं मिलता। यह पीड़ा विकलांगों की है। प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति की बैठक में चांदामेटा, परासिया, बडक़ुही व आसपास के गांवों के दिव्यांगों ने अपनी समस्याएं बताई। इनमें मुख्य रूप से विकलांग प्रमाण-पत्र नही बनना, एयूडीआईडी कार्ड, पेंशन नहीं मिलना, बसों में यात्रा पर किराया में छूट नहीं मिलने के बारे में बताया गया।कई दिव्यांगों ने बताया कि वे डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हैं। सरकार दिव्यांगों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जिला अध्यक्ष राजा मंसूरी ने कहा कि समस्याओं का उचित स्तर पर समाधान के लिए हन सभी प्रयास करेंगे। अभी तक मनोबल बनाए रखा है। अपने दम पर समाधान भी करेंगे। बैठक में जिला सचिव हबीब मंसूरी, परासिया ब्लॉक अध्यक्ष अलका विश्वकर्मा, ,मुस्तकीम खान, नरगिस तिवारी, राजेश वर्मा नीलू ठाकुर, आफरीन बानो, शिवा पाल, विजय उईके संतोष धुर्वे एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। समस्याएं सुनी: खापास्वामी के मंगल भवन में भाजपा के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी आशीष ठाकुर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ठाकुर ने कहा कि ग्रामवासियों की मदद की जाएगी। लोगों ने बताया कि पीएम आवास का मकान नहीं मिल रहा। बिजली का बिल अधिक राशि का आ रहा है। विधानसभा क्षेत्र प्रभारी आशीष ठाकुर ने समस्या निराकरण के लिए अधिकारियों से बातचीत की है।

