अब बैंक खाते कराएंगे सीज

Submitted by:

विद्युत उपभोक्ताओं ने अब बकाया बिल का भुगतान नहीं किया तो उनके बैंक खाते सीज किए जाएंगे। अब तक सौंसर क्षेत्र के 9 विद्युत केंद्रों से जुड़े 5450 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कुल 60 लाख के बकाया राशि के लिए खाता सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह 4560 बकायादारों पर 1.20 करोड़ रुपए बकाया है। इनके कनेक्शन काटे जाएंगे।

Now bank accounts will be seized