तेंदुए की तलाश में अब डॉग स्क्वॉड को उतारा

सौंसर के आसपास के गांवों में दहशत बना तेंदुआ वनविभाग की पकड़ में नहीं आ रहा। पिछले पांच दिन से सर्चिंग की जा रही है पर तेंदुआ वनविभाग के अमले को छका रहा है। पिंजरा लगाया पर काम नहीं आया। छह ट्रेप कैमरे लगाए। ड्रोन कैमरा उड़ाया पर सभी प्रयास नाकाम रहे। अब प्रशिक्षित श्वान की सहायता ली गई है।

Now dog squad has been deployed in search of leopard