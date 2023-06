अब प्रवेश संभव नहीं, बैठने के लिए जगह कम

सीएम राइज विद्यालय में छात्र-छात्राओं का प्रवेश कराने के लिए पालक और जनप्रतिनिधि जद्दोजहद कर रहे हैं। बुधवार को कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर लौटे नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र घोड़े गुरुवार को प्राचार्य चन्द्रशेखर बरेठ से मिले।अब और प्रवेश को लेकर प्राचार्य ने साफ मना कर दिया । प्रवेश नहीं देने के मामले में विद्यालय प्रबंधन की बड़ी दलील बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं होना है।

Now entry is not possible, less space to sit