अब बकायादारों के कटेंगे नल कनेक्शन

मुंगनापार ग्राम पंचायत में पेयजल के सर्वाधिक बकाया बिल राशि वाले 20 उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली गई है। रविवार को ऐसे उपभोक्ताओं के नलों को चूना डाल कर चिन्हित किया गया। इन्हें बकाया अदायगी के लिए मंगलवार तक का समय और दिया गया है। तब भी बिल जमा नहीं कराया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा।

Now tap connections of defaulters will be cut