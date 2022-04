अब स्कूलों में पहुंची वैक्सीनेशन टीम

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए युवाओं और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जारी है। अब १२ से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। शासकीय माध्यमिक शाला कर्मवीर कॉलोनी पालाचौरई में लगभग 40 स्कूली विद्यार्थियों के वैक्सीन के डोज लगाए गए। दातलावादी मिडिल स्कूल में लगभग 20 बच्चों को वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज लगाया गया।

छिन्दवाड़ा/गुढ़ी अम्बाड़ा.कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए युवाओं और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जारी है। अब १२ से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। शासकीय माध्यमिक शाला कर्मवीर कॉलोनी पालाचौरई में लगभग 40 स्कूली विद्यार्थियों के वैक्सीन के डोज लगाए गए। इस अवसर पर सीएचओ रीना भारती, एएनएम मंजू बिहारे, प्रधान पाठिका कल्पना दीक्षित, बीएम साहू सहित शिक्षक व बच्चे उपस्थित रहे। इसी तरह दातलावादी मिडिल स्कूल में लगभग 20 बच्चों को वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज लगाया गया। इस दौरान एनएम सुनीता उईके, सीएचओ अर्जुन नागवंशी, सुपरवाइजर पारखें, प्रमिला नागोतिया, आशा कार्यकर्ता बबीता नागले उपस्थित थे। इधर मोहखेड़ के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सोमवार को आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में करीब पांच हजार लोगों की जांच व उपचार किया गया। इस मौके पर सौंसर विधायक विजय चौरे, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ भी मौजूद रहे। एसडीएम श्रेयांस कुमठ व सभी विभागों के अधिकारियों ने व्यवस्था संभाली । शिविर में 33 विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 159 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सेवाएं दी। साढ़े 4 बजे तक लगभग 5 हजार ग्रामीणों ने नि:शुल्क उपचार व दवाइयों का लाभ लिया। सिविल अस्पताल पाढुर्णा में 29 अप्रैल को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेले की तैयारियां जोरों पर है। एसडीएम आरआर पांडे ने बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया । बीएमओ डॉ.नरेश गोन्नाडे, सीईओ ललित चौधरी, परियोजना अधिकारी उषा पन्द्रे, जल संसाधन की एसडीओ चांगोना गजभिए, सीएमओ आर के इवनाती , एमपीईबी कार्यपालन अभियंता नितिन डेहरीया, बीआरसी लहू सरोदे, बीईओ योगीराज वानोडे, सीएचओ,नर्सिंग स्टॉफ, बीपीएम बीसीएम उपस्थित थे। एसडीएम ने पार्किंग, पेयजल, काउंटर तैयार करने और सभी सुविधाओं को लेकर व्यापक योजना तैयार कर जिम्मेदारी सौंपी।

Now the vaccination team reached the schools