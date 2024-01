अब सिंचाई के लिए मिलेगी भरपूर बिजली

खेतों में सिंचाई के दौरान लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए बिजली विभाग ने उपकेंद्रों पर उच्च क्षमता के कैपेसिटर बैंक लगाए हैं। कार्यपालन अभियंता संजय सिंह ने बताया कि इस कार्य पर लगभग 52 लाख रुपए खर्च किए हैं । इससे किसानों को लो वोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी साथ ही विभाग की ऊर्जा हानि में भी कमी आएगी।

Now there will be ample electricity for irrigation