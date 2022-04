अब नहीं भटकना पड़ेगा पानी के लिए

भीषण गर्मी में राहगीरों को अब शीतल पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नागरिकों की ओर से दो सप्ताह पूर्व सार्वजनिक प्याऊ की मांग नगर परिषद से की गई थी ,परंतु ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में 10 अप्रैल को पत्रिका में समाचार प्रकाशन के बाद प्रशासन चेता । नगर परिषद प्रशासन ने बस स्टैंड, बड़ी पुलिया 15 खेड़ी मार्ग ,पेट पूरा चौक ,लेडी चौक,अर्धनारीश्वर मंदिर चौक ,बाजार चौक, गुजरी चौक ,शिवाजी चौक, पार्क के समीप , ईदगाह व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की है।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव.भीषण गर्मी में राहगीरों को अब शीतल पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पत्रिका ने इस समस्या पर समाचार के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। सोमवार को नगर परिषद ने चौक- तिराहों पर प्याऊ की व्यवस्था कर दी। उल्लेखनीय है कि नागरिकों की ओर से दो सप्ताह पूर्व सार्वजनिक प्याऊ की मांग नगर परिषद से की गई थी ,परंतु ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में 10 अप्रैल को पत्रिका में समाचार प्रकाशन के बाद प्रशासन चेता और सोमवार को प्याऊ की व्यवस्था कर दी गई। नगर परिषद प्रशासन ने बस स्टैंड, बड़ी पुलिया 15 खेड़ी मार्ग ,पेट पूरा चौक ,लेडी चौक,अर्धनारीश्वर मंदिर चौक ,बाजार चौक, गुजरी चौक ,शिवाजी चौक, पार्क के समीप , ईदगाह व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की है। सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलंबे व गणेश मलवे ने प्याऊ की व्यवस्था पर कहा कि इससे भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत मिलेगी। नगर परिषद के सीएमओ राजाराम वरठी ने बताया नगर परिषद द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए नगर के बस स्टैंड और चौक तिराहों पर प्याऊ की व्यवस्था कर दी है। परिषद के कर्मचारियों को देखरेख के लिए लगा दिया है।इधर पारडसिंगा में गर्मी के तेवर तीखे होने के साथ ही ही बाजारों में देसी मटकों की मांग बढ़ गई है। जिन घरों में फ्रिज हैं वे भी मटकी खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि मटकी के शीतल जल वाली सुगंध फ्रिज के पानी में कहां है। बाजारों में कुम्हार परिवारों ने मटका बेचने के लिए दुकान लगाई हैं। मटका बेचने वाले ने बताया कि बड़े मटके की कीमत 200 रुपए तक है। आकार के अनुसार मटकी की कीमत निर्धारित की जाती है।

