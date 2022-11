आयुष्मान कार्ड लक्ष्य पूर्ति के लिए अधिकारी सरपंचों की शरण में

आयुष्मान कार्ड के लक्ष्य को पूरा करने के दबाव से प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी परेशान है। उन्हें हर हालत में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश हैं। अधिकारियों ने अब सरपंचों से सहयोग मांगा है। इसके लिए सोमवार दोपहर 2 बजे संगीतालय भवन में सरपंचों एवं जनपद सदस्यों की बैठक हुई।

Officers in the shelter of Sarpanches for fulfillment of Ayushman card target