नकली अंडे बिकने की शिकायत पर जांच करने पहुंचे अधिकारी

रेमंड चौराहे की एक दुकान पर शनिवार को नकली अंडा बिकने की शिकायत पर सौंसर अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार व खाद सुरक्षा अधिकारी रूपराम सनोडिया को भेजा। दोनों अधिकारियों ने बजरंग किराना स्टोर पर पहुंच कर जांच की। वहां से सैम्पल के तौर पर अंडे लिए और जांच के लिए लैब भेजे।

Officials arrived to investigate the complaint of selling fake eggs