Encroachment: आखिर यहां आकर क्यों जाम हो जाता है निगम का बुलडोजर

Submitted by:

छिंदवाड़ाPublished: Mar 07, 2024 10:49:22 am

- गोलगंज में अतिक्रमण हटाने की राह देख रहे लोग

- नगर निगम व प्रशासन ने अचानक रोका अभियान

-नजूल विभाग के राजस्व निरीक्षकों ने की थी सडक़ की नपाई

- अधिकारी नहीं हटा पाए अतिक्रमण

Officials could not remove the encroachment