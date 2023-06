पुरानी खोद दी, नई बनाई नहीं, आवागमन हुआ दूभर

छिंदवाड़ा/ जुन्नारदेव. नगर पालिका परिषद की ओर से बनवाए जा रहे सडक़ ,नाली के अधूरे पड़े काम लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। सडक़, नाली, पुलिया, मोक्षधाम व अन्य निर्माण कार्य शुरू तो किए पर कुछ दिन बाद बंद कर दिए गए। नगरपालिका के जिम्मेदार भी ध्यान नहीं दे रहे।

Old dug up, new not made, traffic became difficult