एक अकेला नहीं थकेगा, पर साथ तो दो

चौरई के पास कामठी में रविवार शाम करीब पांच बजे का वक्त है। उमस से लोग बेहाल है और बारिश की उम्मीद लगाए बैठे चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश ने गांवों की सडक़ों की हालत खराब कर दी है। छिन्न-भिन्न हो गई हैं। परेशान लोग प्रशासन को कोसते हुए सडक़ों की मरम्मत की मांग कर चुके है ।

