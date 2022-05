मनरेगा में 10 माह में नहीं बनी डेढ़ किमी कच्ची सडक़,जेसीबी भी लगाई

मनरेगा के तहत बनाई जा रही सडक़ निर्माण में खुल कर जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। मनमानी की जा रही है। हालत यह है कि बिछवाकला से घुडनखापा तक डेढ़ किलोमीटर ग्रेवल सडक़ का काम १० माह में भी पूरा नहीं हो सका है। सडक़ पर अभी तक पूरी तरह मुरम व बोल्डर तक नहीं बिछाया गया है। सडक़ के नाम पर जेसीबी से खोद कर मिट्टी डाल दी गई है । ग्रामीणों का कहना है कि सडक़ के बेस में दानेदार मुरम का उपयोग किया जाना चाहिए , लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।

छिन्दवाड़ा/ मारुड. मनरेगा के तहत बनाई जा रही सडक़ निर्माण में खुल कर जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। मनमानी की जा रही है। हालत यह है कि बिछवाकला से घुडनखापा तक डेढ़ किलोमीटर ग्रेवल सडक़ का काम १० माह में भी पूरा नहीं हो सका है। सडक़ पर अभी तक पूरी तरह मुरम व बोल्डर तक नहीं बिछाया गया है। सडक़ के नाम पर जेसीबी से खोद कर मिट्टी डाल दी गई है । ग्रामीणों का कहना है कि सडक़ के बेस में दानेदार मुरम का उपयोग किया जाना चाहिए , लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग है । जिम्मेदार अधिकारी को निगरानी रखनी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि अनाधिकृत रूप से ठेकेदार को काम दे दिया गया है । वह मनमानी कर रहा है। मनरेगा में जेसीबी से काम नहीं कराने का प्रावधान है, लेकिन जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। सडक़ से लगे खेत वालों की शिकायत है कि कथित ठेकेदार ने सडक़ के दोनों ओर से जेसीबी से मिट्टी ली है। वहां अब नाली बन गई

है। बारिश में नाली का पानी नीचे के खेतों को नुकसान पहुंचाएगा । किसानों ने ठेकेदार से बात भी की लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। यही नहीं निर्माण एजेंसी ने सडक़ से संबंधित जानकारी बोर्ड पर नहीं लिखी है जिससे आम जनों को सडक़ निर्माण की स्वीकृति एवं तकनीकी मापदंडों की जानकारी नहीं मिल रही है। समस्या : लोधीखेड़ा नगर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने नगर पंचायत अधिकारियों को शौचालय की समस्या से अवगत कराया व ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। नगर की सुनंदा रेवतकर,बेबी सोमकुंवर ने बताया पुराने मछली मार्केट में महिलाओं के लिए एक शौचालय की व्यवस्था की गई थी परंतु वहा हमेशा ताला लगा रहता है ।

