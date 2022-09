एक साथ डेढ़ हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान, विधायक ने किया

परासिया नगर के एक लॉन में रविवार को विकासखंड के शासकीय -अशासकीय शालाओं के लगभग डेढ़ हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान विधायक सोहन वाल्मीकि ने शॉल, श्रीफल एवं गुलदस्ता भेंट कर किया। छिंदवाड़ा जिले में विधायक , हारे हुए प्रत्याशी और एमएलए टिकट के दावेदार हर साल एक मुश्त अपने-अपने इलाके के शिक्षकों का सम्मान करते हैं।

छिन्दवाड़ा/परासिया. नगर के एक लॉन में रविवार को विकासखंड के शासकीय -अशासकीय शालाओं के लगभग डेढ़ हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान विधायक सोहन वाल्मीकि ने शॉल, श्रीफल एवं गुलदस्ता भेंट कर किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मान स्वरूप शील्ड दी गई। छिंदवाड़ा जिले में विधायक , हारे हुए प्रत्याशी और एमएलए टिकट के दावेदार हर साल एक मुश्त अपने-अपने इलाके के शिक्षकों का सम्मान करते हैं।

समारोह में वक्ताओं ने वर्तमान परिवेश में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संजय पुन्हार अध्यक्ष जिला पंचायत, अमित सक्सेना उपाध्यक्ष जिला पंचायत, मनोज प्रजापति एसडीएम, अरविंद चौरागढ़े जिला शिक्षा अधिकारी, जेके इड़पाचे जिला परियोजना समन्वयक, आशा आम्रवंशी अध्यक्ष जनपद पंचायत, जमील खान उपाध्यक्ष आंतनुदास गुप्ता जिला अध्यक्ष आशासकीय शाला संघ छिंदवाडा,़ रईस खान पूर्व जनपद अध्यक्ष, नरेन्द्र विश्वकर्मा, प्रमोद सुर्यवंशी, अनुपमा राय अध्यक्ष नगर परिषद न्यूटन, गोविंद बजोलिया अध्यक्ष नगर परिषद चांदामेटा, भारत डेहरिया अध्यक्ष नगर परिषद बडक़ुही उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिले में विधायक , हारे हुए प्रत्याशी और एमएलए टिकट के दावेदार हर साल एक मुश्त अपने-अपने इलाके के शिक्षकों का सम्मान करते हैं। इधर उमरानाला. नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि त्रियुगी नारायण मिश्र सहित नंद कुमार शुक्ला,कमल वर्मा ,ममता भादे, अशोक घोगरे एवं रविंद्र चौरसिया, पन्नालाल खरपुसे, नीलकंठ डोंगरे, प्रेमचंद डोंगरे,धर्मेंद्र भादे एवं भगवान दास घाघरे ,जनपद सदस्य कृष्णा डिगरसे की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। 110 आचार्य व दीदी मौजूद रहीं। आचार्य एवं दीदीयों ने अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विस्तार से चर्चा की। आगामी सत्र में नई शैक्षणिक गतिविधियों पर सभी प्रमुखों के बीच विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान 10 प्रधानाचार्य एवं 98 आचार्य -दीदी की उपस्थिति रही । ज्ञान प्रकाश शिक्षा समिति द्वारा सभी आचार्य एवं दीदीयों को उपहार प्रदान किए गए।

One and a half thousand teachers and teachers were respected together, the MLA did