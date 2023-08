एक तीर -एक कमान, आदिवासी एक समान

Submitted by:

नगर में आदिवासी दिवस पारंपरिक तरीके से मनाया गया। विधायक व हर्रई राजपरिवार के कमलेश प्रताप शाह ने कहा कि आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास और सभ्यता है। हम समाज के बलिदानी क्रांतिकारियों का अनुसरण करेंगे । एकजुट रहेंगे। विधायक ने कहा वे हमेशा समाज के सहयोग के लिए तत्पर हैं।

One arrow, one bow, one tribe