राशन के लिए जंगल और नदी को करना पड़ता है पार

पांच किमी जंगल, कच्चा रास्ता और बीच में नाला। इन बाधाओं को पार कर रैयतवाड़ी ढाना, डुडेवानी, ढोलनखापा और सिल्लेवानी के ग्रामीणों को राशन और अन्य जरूरतों के लिए लेंढोरी जाना पड़ता है।

One has to cross forest and river to get ration.