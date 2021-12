ग्राम खिरेटी में सोमवार सुबह 407 मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर पलट लगा । घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन बोरे लेकर चौरई जा रहा था । इसी दौरान चालक की लापरवाही से वाहन ग्राम खेड़ी के समीप पलट गया।

One killed, five injured after truck overturns