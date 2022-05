एक वर्ष का कोर्स, तीन साल से नहीं हुई परीक्षा

पांढुर्ना शासकीय आइटीआइ में वेल्डर ट्रेड के विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं। पिछले तीन वर्षों से सरकार ने वेल्डर ट्रेड की परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया है। हर बार परीक्षा होने वाली है कहकर विद्यार्थियों को छला जा रहा है। मंगलवार को संस्थान प्राचार्य ने विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए छिंदवाड़ा भेज दिया। वहां जाने पर न प्रवेश पत्र मिला और न परीक्षा आयोजित हुई। अच्छा खासा किराया अदा किया। भागदौड़ हुई और छात्रों को मायूस होकर लौटना पड़ा। छात्रों ने बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. शासकीय आइटीआइ में वेल्डर ट्रेड के विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं। पिछले तीन वर्षों से सरकार ने वेल्डर ट्रेड की परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया है। हर बार परीक्षा होने वाली है कहकर विद्यार्थियों को छला जा रहा है। मंगलवार को संस्थान प्राचार्य ने विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए छिंदवाड़ा भेज दिया। वहां जाने पर न प्रवेश पत्र मिला और न परीक्षा आयोजित हुई। अच्छा खासा किराया अदा किया। भागदौड़ हुई और छात्रों को मायूस होकर लौटना पड़ा। छात्रों ने बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है। स्थानीय आईटीआई के वेल्डर ट्रेड में कुल 17 छात्र है जो वर्ष 2019 - 20 से परीक्षा की राह देख रहे है। छात्र रूपेश पठाडे, प्रहलाद धुर्वे, हेमंत केवटे, राम मनोटे, चंदन चातरकर, अमित भांगे ने बताया कि एक साल का कोर्स है , लेकिन परीक्षा के आयोजन में तीन साल लगा दिए है। हम सभी विद्यार्थी बहुत परेशान है। छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इसका हल निकालने या जनरल प्रमोशन देने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि अब तक हमारी अप्रेंटशिप हो जाती और जॉब पर भी लग जाते। वित्तीय शिक्षा का महत्व बताया: ग्राम हिवरा सेनाडवार में भरतराम डोंगरे की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वित्तीय शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेबी के ट्रेनर जितेंद्र धूंडे ने वित्तीय शिक्षा के महत्व विस्तार से बताया। उन्होंने बजट,चक्रवृद्धि ब्याज,बचत एवं निवेश में अंतर,नियम 72 सुकन्या समृद्धि योजना,म्युच्यूअल फ ण्ड ,भारतीय शेयर बाजार,जनधन योजना,पीएम जीवन ज्योति,जन आरोग्य ,पशुधन बीमा,सीयत,नॉमिनेशन एक्ट की जानकारी दी। साथ ही बताया कि सरकारी योजनाओं से हम अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं।

One year course, examination not conducted for three years