डैम में अब पीने का ही पानी बचा, अवैध पंप सेटों को हटाओ

इस बार अल्प वर्षा के कारण सारोठ जलाशय में पानी कम आया। ऊपर से सिंचाई के लिए भी पानी लिया गया। अब भी विद्युत पम्प सेटों से सिंचाई की जा रही है। अगर इन्हें नहीं हटाया तो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा।

Only drinking water is left in the dam, remove illegal pump sets