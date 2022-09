छात्र संघ ही रोक सकता है विवि व कॉलेजों में मनमानी

छात्र संगठन एनएसयूआई ने कहा है कि आज तमाम यूनिवर्सिटी व कॉलजों में मनमानी की जा रही है। छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। अनियमितताएं हो रही है। इस सब पर छात्र संघ ही अंकुश लगा सकता है। इसलिए राज्य सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हुए हैं। एनएसयूआई के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चुनाव सहित अन्य मांगों को लेकर अमरवाड़ा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया व शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा . छात्र संगठन एनएसयूआई ने कहा है कि आज तमाम यूनिवर्सिटी व कॉलजों में मनमानी की जा रही है। छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। अनियमितताएं हो रही है। इस सब पर छात्र संघ ही अंकुश लगा सकता है। इसलिए राज्य सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हुए हैं। एनएसयूआई के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चुनाव सहित अन्य मांगों को लेकर अमरवाड़ा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया व शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। एनएसयूआई के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह पटेल ने बताया कि कॉलेज में अनियमितता की शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छात्र संघ हो तो इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। आक्रोशित छात्रों ने चौक में उच्च शिक्षा मंत्री और महाविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर ने बताया वर्ष 2017 के बाद से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं । प्रदेश सरकार छात्रों का नेतृत्व दबाने की कोशिश कर रही है । वहीं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी अनियमितता का अड्डा बन चुकी है। छात्र समस्या लेकर जाते तो वहां तानाशाही का रवैया देखने को मिलता है। यदि छात्रों की नहीं सुनी गई तो जिले के महाविद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। इस दौरान सुमित जैन, हिमालय डेहरिया,इरशाद खान वसीम खान, शिबू पटेल ,आकाश पटेल ,उपसरपंच निहाल सक्सेना अनुराग डेहरिया ,इमरान खान, नितिन डेहरिया ,गुजराल पटेल, दीपक पटेल ,गोरीशंकर वर्मा ,संदीप लोधी, ,आयुष विश्वकर्मा मिंटू जैन, गोलू वर्मा, ,आशुतोष पटेल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Only student union can stop arbitrariness in universities and colleges