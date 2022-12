अगाध आस्था के केन्द्र को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध

जैन अनुयायियों के प्राचीन तीर्थ स्थल सम्मेदशिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में सोमवार को चौरई में जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला। जैन मंदिर छोटीबाजार से मौन जुलूस एसडीएम कार्यालय पहुंचा व तहसीलदार कुणाल राउत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया है कि झारखंड के गिरीडीह जिले में स्थित जैन धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थ सम्मेदशिखर को केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है । पर्यटन स्थल से यहां अनैतिक गतिविधियां होगी व पवित्रता, अहिंसा भाव, धार्मिकता प्रभावित होगी।

Opposition to declare the center of deep faith as a tourist destination