जनपद अध्यक्ष को भाजपा में शामिल करने का विरोध

कांग्रेस समर्थक जनपद अध्यक्ष तुलसा परतेती को भाजपा में शामिल करने पर पार्टी के स्थानीय नेताओं ने नाराजगी जताई है। छिंदवाड़ा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में जनपद अध्यक्ष सहित जनपद सदस्यों को भाजपा में शामिल किया गया था। यह सब तामिया भाजपा मंडल के स्थानीय नेताओं के संज्ञान में लाए बगैर ही किया था। इससे भाजपा के वरिष्ठ नेता नाराज हो गए हैं।

Opposition to inclusion of district president in BJP