सीसी रोड की जगह डामर सडक़ बनाने का विरोध

छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा. लगभग 28 करोड़ की लागत से बन रही रामगढ़ से अमरवाड़ा सडक़ निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। लोगों का आरोप है कि घटिया काम हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। अब एक नया खुलासा भी हुआ है।

शहरी क्षेत्र में जहां सीसी रोड का निर्माण होना था वहां डामर सडक़ बनाने की तैयारी की जा चुकी है। 28 दिसंबर की मध्यरात्रि काम भी शुरू कर दिया गया। नागरिकों ने इसका विरोध किया है। शहरी क्षेत्र के पूरे पोषण में सूखी गिट्टी बिछा कर छोड़ दिया है। जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गौरतलब है कि पानी निकास की व्यवस्था नहीं होने से यहां पहले भी डामर की सडक़ जल्दी खराब हो जाती थी। क्षेत्रवासियों ने शहरी क्षेत्र में सीसी रोड बनाने की मांग की थी, ताकि सडक़ मजबूती रहे। जानकारी के अनुसार रामगढ़ से अमरवाड़ा लगभग 20 किलोमीटर की सडक़ में गांव व शहरी क्षेत्र में सीसी रोड निर्माण का प्रावधान है। अमरवाड़ा शहर छोडक़र ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी रोड ही बनाई गई है लेकिन अब अमरवाड़ा के शहरी क्षेत्र में सीसी रोड नहीं बना कर डामरीकरण की तैयारी की जा रही है। डामर सडक़ निर्माण कार्य के चलते जेसीबी से खुदाई की जा रही है। जिससे पाइपलाइन बाधित हो रही है। लगभग 27 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति संयंत्र के माध्यम से पाइप लाइनें बिछाई गई हैं जो अब बाधित हो रही है। अगर डामर सडक़ की जगह सीसी रोड बनाई जाती है तो पाइपलाइन को उतना नुकसान नहीं होगा।

