सांसद प्रतिनिधि का विरोध , अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने भेजे इस्तीफे

छिन्दवाड़ा/बिछुआ. अवध बिहारी दुबे को सांसद प्रतिनिधि बनाने का विरोध किया जा रहा है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मालवीय व अन्य पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे बिछुआ ब्लॉक व जिला कांग्रेस कार्यालय को भेज दिए हैं। मालवीय ने बताया कि बिछुआ नगर के कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी होने के नाते पार्टी से सम्मान एवं सलाह की अपेक्षा रहती है ,लेकिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों को बड़े पदों से नवाजा जा रहा है। कुछ महीने पहले बिना सलाह के अवध बिहारी दुबे को सांसद प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया । इसके विरोध में नगर अध्यक्ष कैलाश मालवीय सहित राधेश्याम मालवीय ,शकील खान ,देवाराम मानमोड़े ,संजू देशमुख , रग्घू माडेकर, कैलाश यादव ने अपने इस्तीफे ब्लॉक व जिला कांग्रेस कार्यालय भेज दिए हैं। इस मामले में विधायक सुजीत सिंह का कहना है कि यह जिला संगठन का मामला है मुझे भी आवेदन पत्र दिया गया है दौरे पर होने के कारण जिला अध्यक्ष से बात नहीं हो पाई । जल्द ही इस मामले का निराकरण किया जाएगा। प्रदर्शन:कमलनाथ सरकार की ओर से छिन्दवाड़ा जिले में मंजूर व शुरू कराए गए विकास कार्यों को भाजपा सरकार द्वारा अटकाने के विरोध में गुरूवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एकलव्य यहके ने बताया मेडिकल कॉलेज, जेल काम्पलेक्स ,सिंचाई परियोजना, कृषि कॉलेज सहित अनेक विकास कार्यों की मंजूरी कमलनाथ सरकार ने दी और कार्य शुरू कराए थे। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही विकास कार्य रोक दिए। उनका स्वरूप बदल दिया । इसके विरोध में सिंगोडी बस स्टैंड पर जिले भर के युवा प्रदर्शन करेंगे। भाजपा सिंगोडी मंडल अध्यक्ष सोनू सरसवार ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ विरोध करेंगे।

Opposition to MP representative, President and office bearers sent resignations