टन या ठेका पद्धति से हो संतरा खरीदी

बगीचों में संतरा फल क्रेट के स्थान पर टन से या फिर ठेका पद्धति से खरीदे जाने को लेकर किसानों के बीच राय बनाई जा रही है। तिगांव में किसान सम्मेलन में यह बात पुरजोर तरीके से उठाई गयी। किसानों ने बताया कि क्रेट से बेचे जाने पर कोई क्रेट 27 किलो तो कोई 30 किलो का होता है। इस हिसाब से एक किलो संतरे का भाव 18 से 20 रुपए का पड़ता है।

Orange should be purchased by ton or contract method