अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर कराने का आदेश

जिला कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर के चार अवैध कॉलोनाइजरों के विरूद्व पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए है। साथ ही तहसीलदार को इनके भूखंडों के खसरे में अवैध कॉलोनी दर्ज करने का आदेश दिया है। सौंसर के सदाशिव माहोरे,अंजना माहोरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा।

Order for registration of FIR against illegal colonizers