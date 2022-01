किया तीन हजार के जैकेट का ऑर्डर, मिली छह सौ की खेल सामग्री

गढख़ापा में रहने वाला उत्तम सवाई ने बताया कि उसने ऑनलाइन तीन हजार रुपए का जैकेट 31 दिसंबर को बुक किया था। ऑनलाइन पैमेंट स्वप्निल पवार के खाते में भेज दिया, लेकिन बुधवार को जब इस बुकिंग की डिलेवरी हुई तो बॉक्स में से जैकेट के स्थान पर 6 सौ रुपए का जंपिग बलुन निकला। यह देख उत्तम के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. ऑनलाइन ऑर्डर करना आजकल कितना महंगा साबित हो रहा है। यह हाल ही में युवक के साथ हुई घटना में सामने आया है। गढख़ापा में रहने वाला उत्तम सवाई ने बताया कि उसने ऑनलाइन तीन हजार रुपए का जैकेट 31 दिसंबर को बुक किया था। जिसका ऑनलाइन पैमेंट स्वप्निल पवार के खाते में भेज दिया, लेकिन बुधवार को जब इस बुकिंग की डिलेवरी हुई तो बॉक्स में से जैकेट के स्थान पर 6 सौ रुपए का जंपिग बलुन निकला। यह देख उत्तम के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अब उत्तम डिलेवरी करने वाली कंपनी को बॉक्स वापस लेने के लिए कह रहा है, लेकिन वह जैकेट ही मांग रहे हैं। इस प्रकार की ठगी की शिकायत पुलिस थाने में की गई है। पुलिस ने डिलेवरी लेते समय ही डिलेवरी बॉय के सामने चेक करने की हिदायत दी है। ज्ञापन: हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब द्वारा एक महिला के साथ की गई अभद्रता के विरोध में सेन समाज परासिया ने ज्ञापन सौपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि समाज ऐसी घटना से आहत है । ऐसी हरकत करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष, सुनील बन्देबार, कमलेश बन्देबार, मुन्ना बन्देबार, राजेश सेन, सुनील सराठे,मुकेश बन्देबार, अजय बन्देबार, सुनील बन्देबार, ललित बन्देबार,रज्जु वंदेवार, राजेश बन्देबार,रवि सेन,राजा बन्देबार,नर्सिंग बन्देबार, सनिल बन्देबार उपस्थित रहे। चिखली रोड गरमेटा पहाड़ के पास गुरुवार दोपहर दो लोगों में विवाद हो गया। अमरवाड़ा पुलिस के अनुसार पवन पिता गली राम मालवीय को शिवानी कॉलोनी के मोनू ने गाली दी व मारपीट की। पवन के सिर में चोट आई । पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Ordered three thousand jackets, got six hundred sports material