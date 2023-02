नहीं तो रेल यातायात रोक देंगे

Submitted by:

हिरदागढ़ की जनता दो साल से पेंचवेली और पातालकोट एक्सप्रेस के स्टॉपेज को लेकर प्रयासरत है। पूर्व में भी कई बार ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर ज्ञापन दिए, परंतु रेलवे ने कोई संतोषजनक जवाब दिया। शनिवार को आसपास के गांवों के सरपंचों व ग्रामीणों ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि अगर 14 फरवरी 2023 तक ट्रेन का स्टॉपेज शुरू नहीं किया तो 15 फरवरी को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा।

Otherwise rail traffic will be stopped