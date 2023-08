प्रतिमा खंडित करने से लोगों में आक्रोश, प्रशासन के आश्वासन पर माने

बड़चिचोली की बाबा फरीद वाटिका स्थित शिव मंदिर में शनिवार रात अज्ञात तत्वों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया। रविवार सुबह खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मूर्ति खंडित करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। सूचना प्राप्त होते ही तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, थाना निरीक्षक राकेश बघेल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों से बातचीत की।

Outrage among people due to vandalism of the statue