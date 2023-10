दंपती की हत्या से अमरवाड़ा में आक्रोश

Submitted by:

नई आबादी में शनिवार को डॉक्टर महेश डेहरिया और उनकी पत्नी वंदना डेहरिया की गोली मार कर हत्या से शहर में रोष व्याप्त है। डॉक्टर महेश बसपा जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी डेहरिया मेहरा महासंघ की जिला अध्यक्ष थी। रविवार को नागरिकों व विभिन्न समाजों के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी छिंदवाड़ा निवासी सोनू उर्फ प्रिंस मालवी को कड़ी सजा देने की मांग की।

Outrage in Amarwada due to murder of couple