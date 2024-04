शराब दुकान के बाहर महिलाओं के साथ सरपंच ने दिया धरना

Submitted by:

भाजीपानी गांव में शराब दुकान के बाहर सरपंच जयवंती कुमरे तथा महिलाओं ने धरना दिया। वार्ड की महिलाओं का कहना था कि यह दुकान मोहल्ले के बीच में है। लगभग पचास मीटर की दूरी पर शासकीय स्कू ल, आंगनबाडी केन्द्र, अस्पताल स्थित है। शराब के नशे में लोग उत्पात मचाते हैं। गाली गलौज करते हैं।

outside the liquor store Sarpanch staged a protest with women