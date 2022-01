आउटसोर्स एवं ठेकाकर्मी करेंगे सामूहिक उपवास

श्रमिक शक्ति भवन में शनिवार को आउटसोर्स, ठेका कर्मियों की बैठक हुई। संबोधन में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा भाजपा सरकार ने आउटसोर्स ठेका जैसी व्यवस्था लागू कर शोषण शुरू कर दिया गया। इन नौकरियों में न तो न्यूनतम वेतन है, न ही काम की गारंटी और रिटायरमेंट पर खाली हाथ घर जाते हैं। कामगार कर्मचारी कांग्रेस ठेका व्यवस्था को समाप्त कराने के लिए संघर्ष कर रही है। इसी सिलसिले में 13, 14 फ रवरी को छिंदवाड़ा में दो दिन का सामूहिक उपवास किया जाएगा।

छिंदवाड़ा/परासिया. श्रमिक शक्ति भवन में शनिवार को आउटसोर्स, ठेका कर्मियों की बैठक कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की उपस्थित में हुई। संबोधन में शर्मा ने कहा वर्ष 2003 से पहले एक बार जो सरकारी विभाग में काम करने लग जाता था तो वह पूरी उम्र नौकरी करता। रिटायरमेंट होने पर पेंशन मिलती थी लेकिन वर्ष 2003 के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बनी और आउटसोर्स ठेका जैसी व्यवस्था लागू कर शोषण शुरू कर दिया गया। इन नौकरियों में न तो न्यूनतम वेतन है, न ही काम की गारंटी और रिटायरमेंट पर खाली हाथ घर जाते हैं। कामगार कर्मचारी कांग्रेस ठेका व्यवस्था को समाप्त कराने के लिए संघर्ष कर रही है। इसी सिलसिले में 13, 14 फ रवरी को इंदिरा पथ छिंदवाड़ा में दो दिन का सामूहिक उपवास किया जाएगा। बैठक में जिसमें कर्मचारी नेता रामप्रकाश पथरेला, ब्लाक कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष गोपाल राव संभारे, प्रमोद शर्मा, रमन ब्रम्हे उपस्थित रहे। बैठक में परासिया, तामिया, चावलपानी, दमुआ, हिरदागढ, जामई के कर्मचारी शामिल हुए। १२ का चयन: जनपद पंचायत सभाकक्ष में शनिवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत वजीर स्किल डेवलपमेंट सेंटर भोपाल के प्रतिनिधि वीरेन्द्र राजपूत ने 30 युवाओं का साक्षात्कार लिया। इनमें से 12 युवाओं का चयन किया गया है। राजपूत ने बताया इन्हें दो माह की ट्रेनिंग के बाद 8 से 12 हजार रुपए तक की जॉब दी जाएगी। चयनित सभी युवा 10 वीं पास है। मदद की गुहार-

बोरगांव निवासी एक गरीब महिला ने उपचार में मदद के लिए गुहार लगाई है। रोगी महिला कलाबाई के पति चेतनलाल का निधन हो चुका है। ब्रेन ट्यूमर से पीडि़त कलाबाई का नागपुर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गरीब होने के कारण इलाज में कराने में सक्षम नहीं है।

Outsourced and contract workers will do mass fasting