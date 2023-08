प्रवासी भाजपा विधायक ने संगठन की नब्ज टटोली

Submitted by:

विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के भोकरदन विधायक संतोष राव दानवे पांढुर्ना पहुंचे। दानवे ने संत जगनाडे सभागृह में नगर एवं ग्रामीण मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वे विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की नब्ज टटोलने आए हैं।

Overseas BJP MLA felt the pulse of the organization