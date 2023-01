जुन्नारदेव में सरकारी भूमि पर काबिज बनेगा मालिक

नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव की सोमवार को आयोजित बैठक में शहर के विकास कार्यों सहित अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकारी भूमि व अन्य मद की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को पट्टा प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

Owner will become in possession of government land in Junnardev