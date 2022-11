72 साल की उम्र में साइकिल यात्रा पर निकले पद्मश्री किरन सेठ

स्पिक मैके के संस्थापक पद्मश्री किरन सेठ ७२ साल की उम्र में बिना गिअर की साइकिल पर तीन जोड़ी कपड़े लेकर देश की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने 15 अगस्त को श्रीनगर से साइकिल यात्रा प्रारंभ की थी। कन्याकुमारी पहुंच कर यात्रा खत्म होगी। वे मंगलवार सुबह 10.30 बजे पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह पहुंचे। जहां उनका स्वागत तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे, पटवारी जितेन्द्र धुंडे, मिथिलेश उईके, भरत चौकसे, वैभव आखरे, राकेश नांदेकर, मधुकर गायकवाड़ और छात्र -छात्राओं ने पुष्पवर्षा से किया।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. स्पिक मैके के संस्थापक पद्मश्री किरन सेठ ७२ साल की उम्र में बिना गिअर की साइकिल पर तीन जोड़ी कपड़े लेकर देश की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने 15 अगस्त को श्रीनगर से साइकिल यात्रा प्रारंभ की थी। कन्याकुमारी पहुंच कर यात्रा खत्म होगी। वे मंगलवार सुबह 10.30 बजे पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह पहुंचे। जहां उनका स्वागत तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे, पटवारी जितेन्द्र धुंडे, मिथिलेश उईके, भरत चौकसे, वैभव आखरे, राकेश नांदेकर, मधुकर गायकवाड़ और छात्र -छात्राओं ने पुष्पवर्षा से किया। उन्होंने छात्र- छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल युग में हम बहुत से विचारों से घिरे रहते हंै। जबकि हमारे देश का इतिहास हमें एकाग्र होकर ज्ञान प्राप्त करना सिखाता है। इसलिए अंतर्मन से ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है। जिससे फिजूल के विचारों से बाहर निकलकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उल्लेखनीय है कि स्पिक मैके के संस्थापक किरन सेठ को कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2009 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। उन्होंने अपनी यात्रा के तीन उद्देश्य बताए। पहला पर्यावरण संरक्षण, व्यायाम और मेडीटेशन के लिए साइकिल चलाना जरूरी, दूसरा भारतीय हस्तशिल्प, शास्त्रीय संगीता, योग और अन्य एतिहासिक क्रियाकलापों का प्रचार-प्रसार करना और तीसरा गांधी के विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। उनका मानना है कि गांधी के विचार बहुत महान हैं। आज की पीढ़ी इसे पढक़र आत्मसात करें। किरन सेठ की यात्रा का अगला पड़ाव महाराष्ट्र में होगा। वे नागपुर ,वर्धा के रास्ते आन्ध्र प्रदेश में प्रवेश करेंगे। चेन्नई से होकर कन्याकुमारी तक सफर पूरा करेंगे। सेठ मूलत: शिक्षाविद हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आइआइटी दिल्ली, आइआइटी खडगपुर में अध्यापक रह चुके हैं।

