पंच- उपसरपंच की पीड़ा, प्रतिमाह की जगह एक साल में मिल रहा 1800 रुपए मानदेय

पंच -उपसरपंच का मानदेय बढ़ाकर 1800 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई थी और अब 1800 रुपए वार्षिक का आदेश निकाल दिया। विरोध में पंच उपसरपंच ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

Pain of Panch- Deputy Sarpanch, getting honorarium of Rs 1800 in a year instead of per month